Военный эксперт Рожин рассказал, какая судьба ждет многострадальный американский F-35

The National Interest объяснил, почему истребитель пятого поколения F-35 Lightning II не поступил в серийное производство. По данным журналистов, самолет демонстрирует неудовлетворительные результаты в симуляциях. Военный эксперт Борис Рожин рассказал ФАН, какая судьба ждет многострадальный F-35.

Как отмечает издание, самолет F-35 не считается серийно производимым лишь формально.

«Причина, по которой F-35 официально не поступил в полномасштабное производство, заключается в том, что это требует от него успешной работы против китайских и российских истребителей в сложной симуляции, проводимой правительством», — отмечают авторы.

При этом авторы опровергают информацию, что F-35 не производится массово из-за слишком высокой стоимости — истребитель стоит не дороже коммерческого реактивного лайнера. Также одной из причин затягивания симуляций называется пандемия COVID-19.

Борис Рожин не исключил, что F-35 Lightning II все же поступит в серийное производство,

«В отношении F-35 до сих пор есть как коммерческие претензии, так и технические. Истребитель сохраняет серьезные технические проблемы, которые ранее обсуждали на сенатском комитете по обороне. Несмотря на все недостатки, F-35 остается дороже, чем российские или китайские самолеты такого уровня. Я думаю, что они все-таки доведут эту машину до серии, но не выпустят в том объеме, который планировался», — считает эксперт.

Рожин добавил, что США сохраняют лидерство в строении истребителей. Однако ситуация с F-35 дает конкурентам, в особенности США и России, оспорить первенство США.

«США объективно произвели больше самолетов пятого поколения, чем Россия и Китай вместе взятые. Они раньше вступили на путь серийного массового производства как для себя, так и для своих союзников. На текущий момент они сохраняют лидерство в области авиастроения. Но из-за того, что F-35 получился проблемным, это лидерство оспаривается», — заключил эксперт.

Ранее в Интернет утекло видео датированное 24 марта 2020 года, снятое на КнААЗ, в Комсомольске-на-Амуре. В этом ролике показана «передовая» сборка Су-57 с использованием технологии дополненной реальности.