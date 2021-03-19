Россияне выбирают Крым для путешествий на майские праздники

Москва, 19 марта. Крым стал самым популярным направлением среди россиян для отдыха на майских праздниках. Исследование проводили специалисты сервиса «Туту.ру».

Средняя цена билета в Симферополь выросла на 5%, если сравнивать с показателями 2019 года. При этом стоимость отдыха в Сочи снизилась на 3%. Город занял вторую позицию по популярности в мае. На третьем месте разместился маршрут Москва — Калининград. Средняя цена за перелет упала на 14%, сообщают «Вести Подмосковья». Жители столицы также покупают билеты в Минеральные воды, Санкт-Петербург и Краснодар.

При этом петербуржцы больше предпочитают на майские праздники отправиться в Сочи. Средняя цена такого путешествия достигает 6349 рублей. На втором месте находится Симферополь, а на третьем — Калининград. В целом общий средний чек на путешествия по России составил 7164 рубля.

Ранее сообщалось, что продажи туров по России с возвращением 20% от стоимости поездки возобновились до 15 июня. Акция позволяет вернуть до 20 тыс. рублей за путешествие.