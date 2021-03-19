Будущее украинской экономики под угрозой из-за «вымирания» населения

Киев, 19 марта. Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин рассказал, в чем, по его мнению, главный риск для будущего экономики Украины.

Стране грозит «вымирание» граждан, ссылается «Украина.ру» на слова эксперта. Кроме статистических фактов, о грядущих проблемах предупреждают аналитики, рассчитавшие, как снижение количества детей влияет на экономические показатели.

«Меньше детей, меньше людей, меньше спрос на местную продукцию, меньше создаваемого для экономики продукта, меньше потребление, меньше экономика», — заявляет Амелин.

Население страны будет продолжать стареть и вымирать. Как стало известно из расчетов экспертов, уже спустя 20 лет Украина недополучит 30 млрд долларов ВВП. К 2050 году каждый третий гражданин страны будет старше 60 лет, что означает снижение его вклада в экономику из-за падения работоспособности.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что украинские эксперты негативно восприняли новости о прекращении поставок российского топлива. По их мнению, это приведет к резкому повышению цен для рядовых водителей.