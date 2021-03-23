Ефимов день: традиции, приметы, заговор на деньги и удачу, что нельзя делать 24 марта

Ефимов день — славянский народный праздник, отмечаемый 24 марта (11 марта по старому стилю). В 2021 году праздник приходится на среду второй седмицы Великого поста. Весенний Ефимов день получил название от имени русского святого архиепископа Евфимия II, жившего в Новгороде в XV веке. На Руси весенний Ефимов день был связан с весенним равноденствием, возвращением в родные пенаты перелетных птиц, а также с различными заговорами, призванными приманить удачу и деньги, а также защититься от неурожая.

Отметим, есть еще и зимний Ефимов день, который отмечается в феврале в память одного из основателей монашества Евфимия Великого, жившего в V веке.

Весенний Ефимов день: история, традиции и приметы

Русский святой архиепископ Евфимий II, в честь которого отмечаемый 24 марта праздник получил свое название, происходил из набожной семьи, с ранней юности посвятил себя монашескому служению, а в 1429 году стал архиепископом. Этой чести он удостоился за чистоту помыслов, твердость в вере и обширные знания, почерпнутые из священных книг.

Евфимий был не только священником, но также политиком и строителем: он занимался возведением и восстановлением храмов, а также добился переписи ветхих церковных книг. Архиепископ считался отличным переговорщиком и опытным миротворцем. Из-за политических козней он был на время отлучен от церкви, но затем восстановлен в правах. Евфимий был канонизирован в 1549 году.

Ефимов день в народном календаре связан с перелетными птицами, а также с началом работ в саду и огороде. Из птиц в этот день особенно почитали кукушку, которая, по преданию, на Евфимия кукует первый раз в году. Услышав кукушку, нужно было произнести заговор на удачу и деньги. Для этого требовалось посчитать, сколько раз кукушка прокуковала, и столько же раз прозвенеть в руке или кармане монетками, приговаривая: «Денежки водись — не переводись, удача приходи — никуда от меня не уходи».

Согласно приметам, чем больше «ку-ку» услышишь, тем больше денег прибавится в кошельке и тем удачнее будет год.

Вообще кукушка на Евфимия была главной «именинницей»: если она в первый раз прокуковала «до опушки», то есть до появления на деревьях первых листочков, значит, весь год пройдет удачно, злые люди не позарятся на добро, а урожай будет хорошим.

Помимо кукушки, гадали на ласточек — их ранний прилет считался отличной приметой. А вот если птиц разных видов прилетело сразу много, это вызывало опасения у земледельцев: значит нужно ждать новых холодов и утренних заморозков на почве.

Также в этот день следили за главным вестником весны жаворонком — если эти птички запели, значит, скоро придет настоящее тепло.

Хорошая погода на Евфимия — вестник жаркого лета и богатого урожая.

Что нельзя делать 24 марта

В 2021 году Ефимов день приходится на среду второй седмицы Великого поста. Это значит, что действуют строгие ограничения в пище: нельзя скоромное, а по монастырским правилам лучше вообще не есть горячей пищи (см. инфографику ФАН). Также, чтобы не спугнуть птиц и из уважения к посту, на Евфимия запрещалось шуметь, громко смеяться и вообще веселиться.

Под запретом ссоры, споры, недобрые мысли, зависть и высказывание различных претензий и обид.

Не повезет тем, кто на Евфимия долго спит: все деньги и удачу проспят.

Также в этот день на Руси строго запрещалось выходить в поле: во-первых, опасались мышей-полевок, встретить которых считалось плохой приметой; а, во-вторых, матушка-земля могла затаить обиду за то, что ее разбудили раньше времени, и наказать неурожаем.