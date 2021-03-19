Немецкий политолог оценил хитрый ход Путина после высказываний Байдена

Берлин, 19 марта. Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о диалоге в прямом эфире, которое он адресовал американскому коллеге Джо Байдену.

Российский лидер сделал хитрый ход, потому что на фоне Байдена он априори будет смотреться выигрышно, отметил Рар. Ведь всем известно, что новый глава Белого дома является очень плохим оратором.

«Путин сделал достаточно умный, хитрый и оборонительный шаг после этого высказывания Байдена», — сказал политолог.

Американский президент выглядит беспомощно, когда выступает без своих помощников, которые подкладывают ему на стол заготовленные бумажки с текстом, объяснил Рар.

Ранее украинский политолог Тарас Березовец рассказал о последствиях нападок Байдена в адрес России.