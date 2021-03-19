Прокуратура организовала проверку после вынужденной посадки самолета в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 19 марта. Свердловская транспортная прокуратура проверит исполнения законодательства о безопасности полетов после вынужденной посадки самолета в аэропорту города Ростов-на-Дону.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который выполнял рейс по маршруту Анталья — Москва, совершил вынужденную посадку. По предварительной информации, посадка произошла из-за отключения одного из двигателей.

На воздушном судне находилось 194 пассажира, из них 34 ребенка в возрасте до 12 лет. Пилоты успешно посадили самолет, пострадавших при этом нет. Авиакомпания направила в аэропорт резервный борт. Кроме того, пресс-служба компании принесла извинения пассажирам за временные неудобства. Также в «Уральских авиалиниях» подчеркнули, что рассчитывают на понимание требований, связанных с безопасностью полетов.

Ранее рейс в Москву задержали в Магнитогорске из-за поломки SuperJet-100. Экипаж в процессе эксплуатации выявил неисправность двигателя, сообщал ФАН.