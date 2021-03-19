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Врачи в Гонконге зафиксировали первый случай смерти после вакцинации препаратом от BioNTech

Врачи в Гонконге зафиксировали первый случай смерти после вакцинации препаратом от BioNTech

Гонконг, 19 марта. Гонконгские врачи зафиксировали первый случай смерти пациента после прививки от коронавирусной инфекции вакциной компании BioNTech.

Сейчас проводится расследование. После вакцинации препаратом скончался 66-летний мужчина. Он страдал от сахарного диабета и других хронических болезней. После первой инъекции пациент жаловался на недомогание.

Ранее в Гонконге зафиксировали семь смертельных случаев после прививки вакциной от китайского производителя Sinovac. При этом эксперты в правительстве заявили, что прямой связи между смертью и влиянием препарата нет.

До этого сообщалось, что медсестра скончалась после вакцинации от коронавируса в Грузии. После прививки женщина впала в кому. Известно, что она получила инъекцию препаратом AstraZeneca.

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