Вашингтон, 19 марта. Пентагон требует от F-35 успешного противостояния с российскими Су-57, что препятствует массовому производству самолета, считают военные эксперты из США.

Регулярные заявления СМИ о полной неудаче американского проекта F-35 Lightning II являются недостоверной информацией, заметили военные эксперты американского издания The National Interest. Он не поступил в серийное производство по той причине, что это требует от него успешного противостояния новейшим истребителям России Су-57, а также машинам из Китая. Проверка должна быть завершена в ходе сложной симуляции.

На данный момент создано уже более 600 самолетов F-35. Стоимость разработки 2 470 таких машин достигает 398 миллиарда долларов. Наиболее существенной проблемой американских самолетов пятого поколения является дороговизна эксплуатации. Использование одной однодвигательной машины F-35 стоит столько же, как полет F-15, которые поднимались в воздух еще во времена противостояния СССР и США.

Авторы обратили внимание, что F-35 уже показал гораздо более высокую эффективность, чем предшественники. Кроме того, новейшим самолетам России и Китая самолеты времен холодной войны смогут быть равными соперниками.

Ранее в США продемонстрировали концепт самолета, который должен прийти на замену F-16 и работать в связке с F-35.