Российская сырокопченая колбаса прошла зарубежную проверку качества

Москва, 19 марта. Международный коллектив специалистов провел проверку российской сырокопченой колбасы и признал продукт качественным.

Статью об исследовании опубликовали в престижном международном журнале «Продовольственный Контроль». Для экспертизы использовали результаты испытаний химического состава сырокопченой колбасы. Исследование проводили специалисты из Австралии, Израиля, Италии и России.

Согласно результатам анализа производство колбас в России работает стабильно и по стандарту в течение трех лет. Продукт выпускают без стремления обмануть покупателя. Зарубежные эксперты поставили российским производителям самую высокую оценку. Один из авторов статьи Илья Кусельман отметил, что любители мясной продукции точно не отравятся российской колбасой.

До этого специалисты Роскачества проверили марки вишневых соков, которые представлены на прилавках в России. В нескольких продуктах обнаружили вредные вещества.