Росреестр ликвидировал фирму Петросяна и Степаненко

Москва, 19 марта. За время совместной жизни супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко смогли зарегистрировать сразу несколько юридических лиц, в которых были соучредителями. Постепенно либо Степаненко выходит из них, либо фирмы ликвидируют. В этом году «пала» ЖКС «Улыбка Москвича», которая занималась управлением жилищного фонда.

По данным налоговой службы и Росреестра, ЖКС «Улыбка Москвича» была ликвидирована в связи с тем, что давно не предпринимала никаких действий, зато было возбуждено несколько исполнительных производств по долгам. Все они были прекращены в связи на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

Напомним, в Мосгорсуде продолжаются слушания дела о дележе имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По словам источника, близкого к семье, Степаненко не собирается все делить пополам, и будет настаивать на большей половине. Более того, она собирается разбить коллекцию книг Петросяна, которые он собирал все свою жизнь. Со слов источника, Степаненко до сих пор уверена, что бывшему мужу удалось утаить от нее часть имущества.