В военном технополисе «ЭРА» появится первый инвестиционный фонд

Москва, 19 марта. На базе военного инновационного технополиса «ЭРА» будет создан первый инвестиционный фонд. Соответствующее соглашение заключено между Министерством обороны России и ПАО «Промсвязьбанк». Главная задача фонда — развитие инновационных производств.

Документ подписали: начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России, генерал-майор Андрей Гончаров — со стороны Минобороны, а со стороны банка — председатель Петр Фрадков.

Соглашение предполагает участие банка в создании инвестиционного фонда, ключевой задачей которого станет финансирование проектов участников технополиса «ЭРА» в сфере высоких технологий оборонно-промышленного комплекса на стадии формирования и масштабирования инновационных производств, а также их последующего вывода на массовый выпуск продукции.

По замыслу организаторов, фонд будет оказывать поддержку на всех этапах реализации инициативных проектов: от структурирования сделки до выделения финансирования и дальнейшего сопровождения проектов.

Помимо этого, в рамках подписанного соглашения ПАО «Промсвязьбанк» планирует проводить на территории технополиса «ЭРА» образовательные программы для сотрудников Министерства обороны РФ, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и организаций, участвующих в реализации Государственного оборонного заказа.

Военный инновационный технополис «ЭРА» Министерства обороны Российской Федерации создан в соответствии с указом президента Российской Федерации в 2018 году. Его основная задача — создание и развитие военных и двойных технологий, интенсификация внедрения существующего научно-технического задела в производство продукции военного и двойного назначения, а также сокращение сроков создания новых образцов вооружения, военной техники и технологий их изготовления.

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