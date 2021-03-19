В студии НТВ оценили топовый анекдот Норкина про группу «Ленинград»

Москва, 19 марта. Ведущий Андрей Норкин вновь развеселил гостей программы «Место встречи» традиционным анекдотом про песни рок-музыканта Сергея Шнурова и группы «Ленинград».

Участники ТВ-шоу обсуждали использование нецензурной лексики в обществе и на телевидении, в основном — песни Шнурова. Норкин решил развеселить зрителей анекдотом про мат.

Он рассказал, что бывший пресс-секретарь экс-мэра Москвы Сергей Цой подошел к Юрию Лужкову и говорит: «Вот хочет в Москве группа «Ленинград» выступить». Лужков уточнил: «Это те, которые матерятся?». Тот ему отвечает: «Да».

Ведущий иронично закончил анекдот: «Да пошли они на!».

Ранее телеведущий рассмешил гостей студии «Места встречи» своим анекдотом про запасы на Новый год и оперативную группу.