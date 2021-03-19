Крым всегда считался «непотопляемым авианосцем», благодаря которому можно контролировать не только весь Черноморский регион, но и половину Средиземноморья. Об этом в интервью ФАН рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

18 марта — особенная дата для крымчан. В этот день, семь лет назад, Крым и Севастополь были приняты в состав России на правах полноправных субъектов. Но мало кто знает, что до того, как Крым вошел в состав России, США планировали открыть на полуострове свое дипломатическое представительство. Об этом сообщил бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий. По его словам, эту тему обсуждали еще во время президентства Виктора Ющенко.

Поводом для начала таких переговоров стал отказ НАТО в 2008 году предоставить Киеву план действий по членству в Альянсе. Как сообщил Хандогий, после этого он встретился с занимавшей на тот момент пост госсекретаря США Кондолизой Райс и подписал хартию о стратегическом сотрудничестве Вашингтона и Киева. Этот документ включал в себя, в частности, пункт о том, что в Симферополе необходимо создать «почетное или какое-то дипломатическое присутствие США».

Кроме того, как рассказал ИА Regnum экс-сотрудник ЦРУ, основатель организации ветеранов американской разведки Раймонд Беркли Макговерн, в Крыму должны были появиться военные базы НАТО. Другими словами, если бы не восстание крымчан, уже в 2021 году над Севастополем развевался американский флаг, а в его бухте стояли корабли 6-го флота ВМС США.

Заметим, что крымчане всегда были против присутствия западных военных на территории полуострова. С 27 мая по 22 июня 2006 года в Феодосии местные жители пикетировали феодосийский порт, чтобы не допустить его использования для высадки войск стран-членов блока НАТО в рамках учений «Си Бриз». Еще один пикет крымчане организовали тогда же на полигоне в Старом Крыму, чтобы на объекте не прошли военные маневры Североатлантического альянса.

В свою очередь Богдан Безпалько в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему американцы хотели отбить Крым у России. По его словам, полуостров всегда считался «непотопляемым авианосцем», благодаря которому можно контролировать не только весь Черноморский регион, но и половину Средиземноморья.

«Крым всегда имел очень важную роль — как военную, так и политическую. Полуостров считается непотопляемым авианосцем России, который позволяет контролировать не только весь Черноморский регион и проливы, но и половину Средиземноморья. Понятно, что преимущество, которое сохранялось за Россией по результатам раздела Черноморского флота, не устраивало американцев», — сказал собеседник ФАН.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России также отметил, что США хотели не только выдавить Черноморский флот РФ и Крыма, но и запереть российское государство в границах XVI века.

«В свою очередь Украина в то время на могла поддерживать достаточный уровень своего флота, поэтому она решила передать Крым американцам. Во-первых, передача подразумевала, что определенные представители украинской элиты получат денежные бонусы. Во-вторых, действия Киева и Вашингтона были направлены на выдавливание России из Крыма. В принципе, нет ничего удивительного в том, что Украина хотела передать полуостров американцам. Это позволило бы оттеснить Россию и запереть ее в границах XVI века», — резюмировал Богдан Безпалько.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, каким вооружением Россия удивит противников, которые решат атаковать Крым.