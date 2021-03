Конгресс Колумбии отказался продлить президентский срок Ивана Дуке

Богота, 19 марта. Колумбийский Конгресс отказался продлить срок полномочий президента Ивана Дуке на два года. Сенаторы и члены Палаты представителей назвали новый законопроект «антидемократическим», сообщает TeleSUR.

17 марта 25 сенаторов внесли предложение продлить президентский срок Дуке с четырех до пяти лет и объединить региональные и национальные выборы. Позже десять из них отозвали свои подписи. Законопроект предполагает изменение нескольких статей Конституции, увеличение сроков полномочий нескольких органов власти и переизбрание нынешних руководителей. Предложение аргументировали «экономией бюджета» и перераспределением средств, которые планировалось потратить на избирательные процессы, на борьбу с COVID-19.

Предложение группы конгрессменов вызвало неприязнь у большинства членов законодательного органа. Политики назвали его «диктатурой», «государственным переворотом» и «нападением на демократию».

Сенатор Иван Сепеда также раскритиковал законопроект и отметил, что документ «родился без ног и головы».

No a la prórroga de períodos. Es un proyecto q nace sin pies ni cabeza. No tiene ningun sentido presentar algo q no tiene futuro. El período de los congresistas se acaba el 20 de Julio del 2022. No hay nada más q hablar sobre este tema.