Венесуэла получила 55 тонн гуманитарной помощи от ВОЗ

Врачи Венесуэлы настаивают на проведении вакцинации, жители Сулии протестуют из-за нехватки воды, у самолета в Каракасе произошла утечка топлива, студенты требуют достойных условий жизни. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Жители Сулии вышли на акции протеста из-за проблем с социальными услугами

Жители и депутаты нескольких муниципалитетов штата Сулия вышли на демонстрации у мэрии из-за проблем с социальными услугами, в особенности нехватки воды. Об этом сообщается на странице ReporteYa в Twitter.

#19Mar | Ciudadanos del municipio Miranda en el estado #Zulia amanecieron en las inmediaciones de la casa del alcalde Tiberio Bermúdez, como acción de protesta ante la escasez de servicios públicos para la comunidad de la Costa Oriental del Lago.



???? @1raEdicionCol pic.twitter.com/W5bgmKPLmH — Alejandra Torres (@altutorres) March 19, 2021

Граждане муниципалитета Миранда ранним утром отправились к зданию мэрии, чтобы протестовать против недостаточного уровня обеспечения социальных услуг.

«Сегодня у жителей штата Сулия не хватает воды из-за коррупции, и они вынуждены платить за услуги грузовиков службы доставки воды почти 30 долларов», — заявила депутат от штата Десире Барбоса.

Центральная Венесуэла

Сбой в электросети оставил район Эль-Кафеталь без света

Отключение электроэнергии произошло в районе Эль-Кафеталь муниципалитета Барута в городе Каракас. Тысячи людей остались без электричества в ночь с 18 по 19 марта, сообщило издание El Nacional.

#18Mar 6:35PM | Atención, @CorpoelecInfo nos reportan que toda la Parroquia El Cafetal se encuentra #SinLuz a esta hora



Pedimos la pronta restitución del servicio a todos los sectores afectados por esta falla. — Luis Eduardo Aguilar (@luisaguilarj) March 18, 2021

Некоторые секторы, в том числе Сан-Луис, Санта-Клара, Санта-Паула, Эль-Кафеталь, Чуао, Макаракуай, также остались без электричества. В настоящий момент мэрия Баруты не сообщила о причинах сбоев в электросети.

Жители Каракаса заявляют, что постоянные перебои электроэнергии на протяжении многих лет свидетельствуют о том, что национальная система электроснабжения нуждается в стабилизации.

Врачи Гуаренас и Гуатире требуют провести вакцинацию

Работники здравоохранения городов Гуаренас и Гуатире штата Миранда вышли на акции протеста из-за критической ситуации в больницах и отсутствия помощи в лечении пациентов.

Врачи и младший медицинский персонал городов Гуаренас и Гуатире требуют провести вакцинацию сотрудников здравоохранения в штате Миранда.

«Этим утром в больницу прибыли 12 пациентов в тяжелом состоянии. Уже две недели количество случаев стремительно растет. Некоторые приходят в больницу, другие звонят или пишут, прося меня приехать к ним домой, так как они не в состоянии двигаться», — утверждает специалист по респираторным заболеваниям Диана Эрнандес.

Медицинские учреждения в Гуаренас и Гуатире переживают коллапс. В некоторых из них прекращена госпитализация, поскольку многие сотрудники заразились СOVID-19.

Утечка топлива с самолета в аэропорту Майкетия

Утечка топлива произошла у самолета авиакомпании Laser, летящего рейсом QL1966 Каракас — Канкун. Об этом сообщается на странице Delmiro de Barrio в Twitter.

en contra de cualquier procedimiento/protocolo de seguridad/emergencia, cuando se dan cuenta de que existe una gran fuga de combustible en el ala de la aeronave, alguien decide que debe regresar hasta la plataforma para estacionarse en medio de vehículos y al frente de la pic.twitter.com/AAz1hruDro — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) March 18, 2021

Топливо начало литься из крыла самолета во время подготовки ко взлету. Обнаружив неполадки, сотрудники аэропорта не стали сразу вызывать пожарных и не эвакуировали пассажиров, что привело к критике в социальных сетях.

Приехав на место происшествия, пожарная бригада попыталась «очистить» территорию водой, причем на борту самолета все еще оставались люди.

Ahora me llega un vídeo donde aparentemente los bomberos “limpian” con agua la gasolina derramada por la aeronave mientras los pasajeros continuaban a bordo. pic.twitter.com/ZGzKZeUJby — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) March 18, 2021

Восточная Венесуэла

Шестеро погибли в результате ДТП у Эль-Тигре

18 человек пострадали и шестеро погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на национальной трассе Кантаура — Эль-Тигре в штате Ансоатеги. Об этом сообщает издание Monitor Crimen.

#Sucesos | Un niño de nueve años entre los fallecidos en el accidente de Tranzoátegui en la ruta El Tigre - Barcelona.



18 heridos y 6 muertos en total.https://t.co/377lJZAs1f | #Anzoátegui | pic.twitter.com/l96KRiF2q6 — Monitor Crimen (@monitorcrimen) March 19, 2021

Свидетели аварии рассказали, что автобус, на борту которого находились 44 человека, врезался в мост Коки после резкого поворота на дороге. Предполагается, что водитель потерял контроль над автобусом на высокой скорости.

Политика

Венесуэльские студенты требуют достойных условий жизни

Венесуэльские студенты объявили об организации серии манифестаций в разных частях государства, начиная с 19 марта, с требованиями положить конец кризису и обеспечить достойные условия жизни, сообщает издание El Nacional.

«Мы, студенты Венесуэлы, проведем шествие из разных частей страны в Каракас и потребуем обеспечить достойный уровень жизни для всех нас», — заявил представитель Конфедерации студентов Венесуэлы Йейссель Перес.

#18Mar || Hoy los estudiantes desde la Plaza Venezuela de Caracas anuncian una hoja de ruta nacional.



Los voceros nacionales de la CONFEV convocan a una #RutaXVzla, desde Mérida, Bolívar y Zulia, para recorrer el país. pic.twitter.com/zo2jabk7e8 — Confederación de Estudiantes de Venezuela (@confevme) March 18, 2021

Гуманитарные вопросы

Оппозиция предупреждает о рисках эмиграции незаконными путями

Мигранты сталкиваются с большими опасностями при попытке пересечь венесуэльскую границу незаконными путями. Такое заявление было сделано после того, как стало известно о смерти венесуэльца Хесуса Витаса Гонсалеса, который пытался пешком добраться до Чили через пустыню Атакама.

#18Mar ???? | Muere migrante venezolano al cruzar a pie la frontera norte de Chile https://t.co/TcympuW0zd — El Cooperante (@El_Cooperante) March 18, 2021

Бывший депутат Карлос Валеро отметил, что частичное закрытие границ привело к росту незаконной миграции по опасным путям, которые находятся под контролем мафии, занимающейся торговлей людьми.

Венесуэла получила 55 тонн гуманитарной помощи от ВОЗ

Венесуэла получила дополнительные 55 тонн гуманитарной помощи, в том числе средства индивидуальной защиты, медикаменты и хирургические материалы, от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

#18Mar #Coronavirus #Venezuela

Venezuela recibió una dotación adicional de 55 toneladas de equipos de protección personal gestionados en el marco del acuerdo entre el MPPS y la AN del 2015, facilitado por la @opsoms

https://t.co/v9xVo2wqFT… pic.twitter.com/1TtBuONDnj@onuvenezuela — Reporte Ya (@ReporteYa) March 19, 2021

В рамках соглашения между Министерством здравоохранения и Национальной ассамблеей 2015 года в Венесуэлу были поставлены 55 тонн помощи в дополнение к 82 тоннам, полученным в декабре 2020 года от ВОЗ.

«Мы проделаем работу для оказания поддержки сотрудникам здравоохранения в выполнении благородной и неустанной работы по спасению жизней», — заявил представитель ВОЗ Паоло Бальяделли.

Пандемия коронавируса

За минувшие сутки в Венесуэле зафиксирован 631 новый случай заболевания COVID-19, в том числе четыре завезенных из-за границы. От последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек. Наибольшее количество инфицированных регистрируется в Каракасе.

С начала пандемии коронавируса в стране подтверждено 148 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 1467 человек умерли.