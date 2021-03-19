Военный эксперт Дандыкин призвал «прибить к меридиану» корабли НАТО в Черном море

Москва, 18 марта. Все подводные лодки, которыми располагает российский Черноморский флот, в настоящий момент находятся на боевом дежурстве. Капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин считает этот факт весьма необычным явлением.

О его возможных причинах он рассказал корреспонденту ФАН.

«Это достаточно редкий случай, — признал Дандыкин. — Одна или две лодки из этого соединения всегда должны быть в готовности в базе. Я связываю это, в том числе, и с небывалой активностью НАТО в черноморской акватории: и греки приходят, и все кому не лень… Для нас это — лучший способ отработки учебно-боевых задач по реальным целям. К тому же, общий накал обстановки в мире таков, что… Начиная от слов Байдена и заканчивая всем остальным. Нужно их немного «к меридиану прибить».

Такое внимание командования флотом к повышению боеготовности Дандыкин связал, в частности, со вчерашним появлением в черноморских водах эсминца ВМС Испании «Мендес Нуньес». Ранее, 12 марта, там же появился испанский фрегат «Кристобаль Колон». Оба корабля в настоящий момент взяты на сопровождение соответствующими средствами Черноморского флота.

Напомним, что предыдущие международные учения Альянса, «Посейдон 21», в которых приняли участие более 700 моряков из нескольких стран, завершились 6 марта. Подобное избыточное присутствие в регионе кораблей НАТО и США, а также проводимые ими отработки совместных действий американские эксперты считают «предупреждением России».

Российские подводные лодки, приступившие к выполнению задач в Черном море, относятся к проекту «Варшавянка» и несут на борту, помимо торпедного вооружения, крылатые ракеты «Калибр». За уникально низкие показатели уровня шумности кораблям этого типа на Западе присвоено имя «Черная дыра».