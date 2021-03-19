Украинцев заинтересовал опыт Литвы по вступлению в НАТО

Киев, 19 марта. Украина интересуется опытом Литвы по вступлению в НАТО, заявил глава украинского минобороны Андрей Таран.

Делегации Минобороны Украины и Министерства национальной обороны Литвы провели переговоры в Киеве. Таран заявил о схожести стратегических вызовов в оборонной сфере для двух стран. Украина ценит роль Литвы как члена НАТО, который поддерживает киевские инициативы и процесс евроатлантической интеграции.

«Во многом опыт быстрого движения Литвы по вступлению в НАТО для нас является ценным и прикладным», — сообщил Таран.

Глава военного ведомства Литвы Арвидас Анушаускас указал на важную роль иностранных советников, благодаря которым интеграция в Североатлантический альянс прошла в ускоренном темпе. Ключевым фактором было названо назначение на важнейшие позиции в оборонном секторе тех людей, которые прошли обучение в западных военных заведениях. По итогам встречи Анушаускас пригласил Тарана посетить с визитом Литву.

Ранее стало известно, что воссоединение Крыма с Россией помешало созданию базы НАТО в Севастополе.