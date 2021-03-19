Власти Финляндии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Москва, 19 марта. Правительство Финляндии приняло решение приостановить вакцинацию населения от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

Центр фармацевтической безопасности и разработок Fimea сообщил о зафиксированных в стране двух случаях образования тромбоза церебральных вен, произошедших спустя 4-10 дней после прививки вакциной AstraZeneca.

В связи с этим Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения решил временно прекратить применение этого препарата, пока не появится дополнительных сведений и оценок о наличии причинно-следственной связи.

Норвежские ученые тем временем пришли к выводу, что вакцина AstraZeneca действительно может провоцировать образование тромбов.