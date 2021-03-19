Власти Швейцарии назвали британский штамм коронавируса более смертельным

Берн, 19 марта. Британский штамм коронавируса является более смертельным, чем исходный вариант вируса. Об этом заявили власти Швейцарии.

Результаты исследований показали, что новые мутации коронавируса, среди которых британская, более смертельны, чем исходный патоген. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции федеральный советник по внутренним делам, ответственный за здравоохранение, Ален Берсе. Уровень смертности среди зараженных новыми штаммами превышает 50%.

До этого сообщалось, что первый случай заражения британским штаммом коронавируса выявили у домашнего животного. Им оказался кот из Италии. У питомца появились симптомы через десять дней после заражения хозяев.