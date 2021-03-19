СМИ сообщили подробности удара хуситов по объекту Saudi Aramco

Эр-Рияд, 19 марта. Беспилотные летательные аппараты хуситов не нанесли ущерба нефтяному объекту компании Saudi Aramco в Эр-Рияде, говорится в сообщении СМИ.

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) нефтегазовой компании Saudi Aramco у столицы Саудовской Аравии был атакован беспилотниками хуситов. В Associated Press сообщили, что им не удалось нанести какой-либо ущерб инфраструктуре завода.

В то же время другие источники, наоборот, сообщают о возникновении пожара. Инцидент не привел к человеческим жертвам, не был нарушен и процесс приема нефти и поставки нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что за атакой на НПЗ стоят йеменские хуситы. Они нанесли шесть ударов при помощи беспилотников. Было объявлено о достижении «высокой точности» попаданий.