Экс-заместителя главы Госкомрегистра Крыма подозревают в махинациях с землей

Севастополь, 19 марта. На начальника Ялтинского городского управления возбуждено уголовное дело. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным Следственного комитета, руководитель в 2018 году поручила подчиненному действовать в интересах индивидуального предпринимателя. Сотрудница зарегистрировала право собственности ИП на земельный участок в Ялте, занимающий 2 тысячи квадратных метров. Также в частные руки перешли размещенные на этой территории нежилые помещения. Ранее же они пребывали в собственности юрлица.

Позже в госреестре недвижимости появилась информация, что право собственности на землю и помещения перешло от фирмы к предпринимателю. В результате действий фирме причинен материальный ущерб на сумму не менее 150 миллионов рублей.

СК в рамках уголовного дела устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководителя Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.

Ранее в Крыму осудили экс-главы администрации Евпатории Андрея Филонова. Он обвинялся в превышении должностных полномочий, из-за чего в районе провернули махинации с земельными участками. Чиновник получил шесть лет колонии.