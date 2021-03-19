Мэр Боготы извинилась за оскорбление венесуэльских мигрантов

Богота, 19 марта. Мэр колумбийской Боготы Клаудия Лопес извинилась за ксенофобские высказывания в адрес венесуэльских мигрантов. Об этом сообщает El Nacional.

«Пользуясь возможностью, приношу свои извинения. Я лишь хотела указать на некоторые проблемы незащищенности города», — заявила Лопес.

#19Mar | “No quise estigmatizar a nadie”: alcaldesa de Bogotá pidió disculpas por sus declaraciones xenófobas sobre los migrantes venezolanos https://t.co/zORpCJ1teX — El Nacional (@ElNacionalWeb) March 19, 2021

Лопес заявила о «жестокости» мигрантов в Колумбии 10 марта. Тогда страна была взбудоражена убийством 24-летнего полицейского, вступившего в перестрелку с двумя венесуэльцами на севере города. Преступники были переодеты в курьеров.

«К сожалению, это не первый случай, когда мы наблюдаем очень жестокие действия венесуэльских мигрантов, — заявила Лопес. — Сначала убивают, а потом грабят. Нам нужны гарантии для колумбийцев. Я уважаю политику национального правительства, но колумбийцы также нуждаются в гарантиях. Венесуэльцам предлагают все, какие гарантии есть у колумбийцев?».

После таких заявлений политика вызвали в Генеральную прокуратуру. По данным опросов, с мнением Лопес не согласны две трети населения Колумбии.

Споры о присутствии в стране беженцев ведутся на фоне обсуждения проекта о статусе временной защиты для венесуэльских мигрантов. Программу курирует президент страны Ивана Дуке. Предполагается, что охранный статус будет действовать на протяжении десяти лет.

“Estamos enfrentando un desafío. Todos, no importa de donde vengamos”, dijo la alcaldesa Claudia López una semana después de vincular la presencia de venezolanos con el crimen que azota a Bogotá



Por @Santorradohttps://t.co/hFOMqITqQP — EL PAÍS América (@elpais_america) March 18, 2021

Колумбийский политик Серхио Фахардо, участвовавший в президентских выборах в 2018 году, заявил, что хоть Лопес и хорошо управляет Боготой в один из самых сложных периодов в ее истории, подобных заявлений она делать не должна.

«Клаудия проявляет себя как грамотный управленец в один из самых сложных периодов в истории Боготы. Однако я сожалею о ее заявлениях в отношении венесуэльских мигрантов. Мы не можем ни при каких обстоятельствах разжигать ксенофобию», — заявил политик.

Юрист и политолог Хуанита Гебертус согласилась с позицией Фахардо и добавила, что «указание на гражданство того, кто совершает преступление, является серьезной ошибкой».

По данным Контрольной миссии ООН в Колумбии (ONU), страна приняла более 1,7 млн венесуэльских беженцев. Общее число мигрантов из Венесуэлы в Колумбии превышает 5 млн человек.

Критики Лопес подчеркивают: венесуэльцы в Колумбии являются жертвами преступлений, а не преступниками. Однако в администрации мэра Боготы утверждают обратное. Из-за этого во время публичных выступлений она стала выборочно указывать национальность граждан, совершивших противоправные действия. При этом количество публикаций в СМИ, которые дискредитируют венесуэльцев, выросло на 576%. Такие данные приводит Barómetro de Xenofobia — платформа по отслеживают высказываний в адрес мигрантов.