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Латинская Америка

Мэр Боготы извинилась за оскорбление венесуэльских мигрантов

Мэр Боготы извинилась за ксенофобские высказывания в адрес венесуэльских мигрантов

Богота, 19 марта. Мэр колумбийской Боготы Клаудия Лопес извинилась за ксенофобские высказывания в адрес венесуэльских мигрантов. Об этом сообщает El Nacional.

«Пользуясь возможностью, приношу свои извинения. Я лишь хотела указать на некоторые проблемы незащищенности города», — заявила Лопес.

Лопес заявила о «жестокости» мигрантов в Колумбии 10 марта. Тогда страна была взбудоражена убийством 24-летнего полицейского, вступившего в перестрелку с двумя венесуэльцами на севере города. Преступники были переодеты в курьеров.

«К сожалению, это не первый случай, когда мы наблюдаем очень жестокие действия венесуэльских мигрантов, — заявила Лопес. — Сначала убивают, а потом грабят. Нам нужны гарантии для колумбийцев. Я уважаю политику национального правительства, но колумбийцы также нуждаются в гарантиях. Венесуэльцам предлагают все, какие гарантии есть у колумбийцев?».

После таких заявлений политика вызвали в Генеральную прокуратуру. По данным опросов, с мнением Лопес не согласны две трети населения Колумбии.

Споры о присутствии в стране беженцев ведутся на фоне обсуждения проекта о статусе временной защиты для венесуэльских мигрантов. Программу курирует президент страны Ивана Дуке. Предполагается, что охранный статус будет действовать на протяжении десяти лет.

Колумбийский политик Серхио Фахардо, участвовавший в президентских выборах в 2018 году, заявил, что хоть Лопес и хорошо управляет Боготой в один из самых сложных периодов в ее истории, подобных заявлений она делать не должна.

«Клаудия проявляет себя как грамотный управленец в один из самых сложных периодов в истории Боготы. Однако я сожалею о ее заявлениях в отношении венесуэльских мигрантов. Мы не можем ни при каких обстоятельствах разжигать ксенофобию», — заявил политик.

Юрист и политолог Хуанита Гебертус согласилась с позицией Фахардо и добавила, что «указание на гражданство того, кто совершает преступление, является серьезной ошибкой».

Мэр Боготы извинилась за ксенофобские высказывания в адрес венесуэльских мигрантов

По данным Контрольной миссии ООН в Колумбии (ONU), страна приняла более 1,7 млн венесуэльских беженцев. Общее число мигрантов из Венесуэлы в Колумбии превышает 5 млн человек.

Критики Лопес подчеркивают: венесуэльцы в Колумбии являются жертвами преступлений, а не преступниками. Однако в администрации мэра Боготы утверждают обратное. Из-за этого во время публичных выступлений она стала выборочно указывать национальность граждан, совершивших противоправные действия. При этом количество публикаций в СМИ, которые дискредитируют венесуэльцев, выросло на 576%. Такие данные приводит Barómetro de Xenofobia — платформа по отслеживают высказываний в адрес мигрантов.

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