Париж, 19 марта. Граждане Франции допустили, что президент США Джо Байден испугался диалога с российским коллегой Владимиром Путиным в прямом эфире.

Глава Соединенных Штатов позволил себе антироссийские высказывания. Владимир Путин в ответ предложил политику побеседовать в прямом эфире. Байден отказался от онлайн-диалога. Французы высмеяли президента США и напомнили, что Вашингтон вмешивается в дела других стран.

Байден избегает открытого разговора из-за страха, написал один из интернет-пользователей. Француз добавил, что первый раунд «политического дзюдо» за Путиным, пишет «Ньюинформ».

Жители Швеции назвали Байдена «дипломатической катастрофой». Читатели издания DN решили, что США пытаются поругаться со всеми вокруг.