Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным конституционную реформу в Белоруссии

, 19 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным конституционную реформу в стране, правда лишь в общих чертах, сообщило БелТА.

Ранее президент Белоруссии подписал указ о расширении конституционной комиссии. В ее составе теперь 36 человек. До 1 августа она должна предоставить главе государства предложения по изменению законов страны для последующего вынесения их на всенародный референдум.

Комиссия по подготовке поправок начала работу 15 марта. По мнению Александра Лукашенко, ее работа должна носить гласный и открытый характер.