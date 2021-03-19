Кража выхлопной трубы обернулась для калифорнийца гибелью под машиной

Вашингтон, 19 марта. Грабитель погиб под машиной в Калифорнии при попытке украсть запчасти. Когда американец откручивал выхлопную трубу, домкрат сломался, в итоге мужчину насмерть задавило автомобилем.

Трагедия случилась в городе Анахайм, штат Калифорния, где воришка лишился жизни из-за собственной жадности. Преступник пытался украсть выхлопную трубу от стоявшего на улице автомобиля Toyota Prius. Для этого злоумышленник поднял машину домкратом и принялся за дело. Но в определенный момент что-то пошло не так, домкрат сломался, а мужчину придавило грудой металла на колесах. О том, что домкрат — плохой помощник вору, сообщает RunyWeb.

По информации сотрудников правоохранительных органов, мужчина погиб на месте от полученных травм. Как выяснилось позднее, автомобиль принадлежал одной из местных организаций. Именно сотрудник этой компании и обнаружил раздавленного грабителя под Toyota Prius.

На место происшествия были немедленно вызваны полицейские и спасатели. Обнаруживший воришку под машиной не мог точно определить состояние пострадавшего, поскольку из-под автомобиля торчали только ноги американца. Когда спасатели подняли машину и достали из-под нее грабителя, стало понятно, что злоумышленник мертв.

В настоящий момент устанавливается личность погибшего, также неизвестно, сколько времени он пролежал под грудой металла. После проведения ряда специальных экспертиз выяснилось, что домкрат не был закреплен должным образом, поэтому последствия оказались самыми трагическими.

По словам полицейских, за последние несколько недель в здании, рядом с которым стояла злополучная машина, уже происходило несколько похищений каталитических конвертеров. Хозяин авторемонтной мастерской, которая также находится недалеко от места происшествия, тоже сообщил о недавних кражах из его магазина. Отмечается, что каталитические конвертеры представляют интерес для преступников, так как в них содержатся драгоценные металлы, которые можно извлечь и продать.