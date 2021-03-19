Елена Панина: Армения проиграет абсолютно все без добрых отношений с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности пойти на внеочередные парламентские выборы. По его словам, они состоятся 20 июня. Но сначала в стране должно быть отменено военное положение. И пока что сохраняется интрига в том, уйдет ли Пашинян в отставку с поста главы правительства или нет.

При этом вряд ли кто-то сомневается, что он будет добиваться переизбрания. По экспертным оценкам, у Пашиняна есть неплохие шансы одержать победу, несмотря на то, что популярность пришедшего в мае 2018 года на революционной волне премьера значительно упала из-за проигранной карабахской войны.

Этот фактор будет во многом определять настроения избирателей, а часть оппонентов правящей партии наверняка попытаются сыграть на желании армянского общества взять реванш за поражение.

Проблема в том, что еще одну войну это государство явно не выдержит. К тому же, в случае развязывания боевых действий Ереван нарушит заключенное 9 ноября прошлого года трехстороннее соглашение о прекращении войны между Россией, Азербайджаном и Арменией — и выставит себя ненадежным партнером в глазах Баку и Москвы, проиграв абсолютно все.

А ведь регион нуждается в другом. Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, говоря о взаимоотношениях между противостоящими странами в затянувшемся конфликте, «сейчас пришло время для того, чтобы они уже переходили на двусторонние контакты и говорили друг с другом, начинали разговаривать».

Это предполагает выстраивание новой модели отношений. Ереван может начать выходить на экономическое сотрудничество с Баку и делать опору на региональную кооперацию.

Но нельзя исключать и того, что победившие на внеочередных выборах силы решат рискнуть и возложить все надежды на администрацию США Джо Байдена. Расчет тогда будет делаться на то, что нынешний американский президент Джо Байден, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, станет активно заниматься Закавказьем, противопоставляя «христианскую и демократическую» Армению «авторитарному и мусульманскому» Азербайджану.

Однако история наглядно показывает, что далекие заморские «друзья» — союзники ненадежные. В этом еще сто лет назад убедились молодые закавказские республики, делавшие ставку на Соединенные Штаты, а также на Великобританию. В то время как соседи, включая Россию, остаются на месте, и фундаментальный диалог в итоге приходится выстраивать именно с ними.

Хочется надеяться, что лидеры армянских партий, которые будут принимать участие в досрочных выборах, станут исходить как раз из этой парадигмы.