Гора родила мышь: Онищенко о «гротескных» выводах комиссии ВОЗ о происхождении COVID

Депутат Госдумы, один из ведущих российских эпидемиологов Геннадий Онищенко прокомментировал результаты миссии группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в китайском Ухане, чтобы разобраться в происхождении коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19. В результате эксперты ВОЗ отказались от версии об «искусственном» происхождении коронавируса вследствие лабораторной утечки в Китае. Об этом сообщил руководитель группы китайских экспертов, работавших с миссией ВОЗ в Ухане, Лян Ваньнянь.

Ранее стало известно, что специалисты ВОЗ признали эту версию маловероятной. Официальный доклад организации еще не опубликован, а сообщение об отказе от версии о лабораторном происхождении COVID-19 появилось после достижения консенсуса между китайскими и иностранными учеными, сообщил Ваньнянь.

Комментируя ФАН ситуацию вокруг работы экспертов ВОЗ в Китае, Геннадий Онищенко отметил, что иначе как провальной эту миссию назвать нельзя, и вина в этом на Соединенных Штатах Америки, которые в свое время, еще в 2001 году, фактически торпедировали принятие механизма контроля за соблюдением КБТО — Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении. Документ был принят по инициативе СССР и других ведущих держав еще в 1972 году, а затем ратифицирован почти всеми подписантами. Тем не менее механизм за соблюдением конвенции выработать так и не удалось из-за деструктивной позиции США.

«Именно по этой причине все заявления экспертной группы ВОЗ не имеют ни юридического, ни политического значения. На основании доклада ВОЗ никакие политически значимые решения не могут быть приняты», — отметил Онищенко.

Российский парламентарий напомнил, что проверку версии об «утечке» коронавируса из китайской лаборатории инициировал 44-й президент США Дональд Трамп, в частности, на основании требований предыдущей администрации Белого дома и была сформирована группа ВОЗ, которая в начале января отправилась в Ухань.

«По прибытии в КНР эксперты ВОЗ по требованию китайских властей сначала просидели на карантине с 14 до 31 января, и только после этого их допустили до посещения рынка в Ухане и некоторых других объектов, — продолжил собеседник ФАН. — По результатам проверки экспертная группа выдвинула несколько возможных версий попадания коронавируса к человеку, в том числе упоминалась и лабораторная версия. Теперь, согласно сообщению представителя КНР, об этой версии сказано: «ее можно назвать маловероятной». Вот и все. Так что итог всей работы экспертов ВОЗ можно охарактеризовать поговоркой «гора родила мышь». Но даже этот очень обтекаемый и ничего не значащий вывод никакого реального значения для политических оценок не имеет».

По словам Онищенко, это не умаляет квалификацию экспертов ВОЗ, но отсутствие юридически значимого механизма контроля соблюдения КБТО сводит на нет все усилия ученых.

«Напомню, когда США говорили о преднамеренном вмешательстве в геном возбудителя, вызвавшего пандемию, некоторые основная для таких подозрений были, однако всерьез проверить это так и не удалось», — говорит собеседник ФАН.

Тут важно понимать: во-первых, так ставить вопрос имеют право все страны, ратифицировавшие КБТО; а во-вторых — такие подозрения гораздо более серьезны в отношении самих США, особенно если вспомнить, что Пентагон окружил Россию своими военными лабораториями, расположенными в частности на Украине, в Грузии и в Казахстане, подчеркнул Геннадий Онищенко.

«Так что, судя по отчету ВОЗ, они, понимая обреченность своей миссии, просто приоткрыли клапан, чтобы спустить пар и хоть как-то спасти репутацию этой организации, показавшей себя в борьбе с пандемией не лучшим образом. Вся их миссия носила скорее гротескный характер», — говорит Онищенко.

Он напомнил, что вопросы, связанные с пандемией, обсуждались в ходе московского саммита АТЭС (Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества) в конце прошлого года. На саммите был принят документ, в котором прописано, что единственным механизмом контроля в подобных случаях должны быть положения КБТО.

«При этом, поверьте моему большому научному и медицинскому опыту: никаких оснований подозревать Китай в том, что именно там из лаборатории был выпущен коронавирус, нет. Говорю это вам как специалист», — отмечает собеседник ФАН.

Если уж ставить так вопрос, правильнее было бы присмотреться к военным лабораториям США, откуда, как известно, несколько раз «утекали» боевые рецептуры различных возбудителей, подчеркивает Геннадий Онищенко.

Пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, официально была объявлена ВОЗ 11 марта 2020 года. Первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией были зафиксированы в китайском Ухане еще в декабре 2019 года. На середину марта 2021 года в мире зарегистрировано более 122 миллионов случаев COVID-19, 2,7 миллиона заболевших скончались.