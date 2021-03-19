Эколог Соколова рассказала, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер у дома

Москва, 19 марта. Батарейки и ртутные лампы нельзя выбрасывать с обычным мусором. Неправильная утилизация может отравить землю, животных и людей, предупредила эколог Наталья Соколова.

Обычный бак для вторсырья не подходит для отслуживших батареек и ртутных ламп. При попадании батарейки на мусорный или на нелегальный полигон в лес, территория на 20 квадратных метров вокруг будет заражена. В батарейке содержаться тяжелые металлы. Они заражают почву и убивают несколько тыс. червей, которые отвечают за переработку и плодородие земли. Также на территории не смогут обитать ежи и кроты, объяснила в эфире «Радио 1» Соколова.

Ртутные лампы не только заражают почву, но и являются опасными для человека. Одна лампа содержит миллиграмм вредного металла. Пары ртути опасны для отравления. Особенно в группе риска находятся дети, беременные женщины и люди в пожилом возрасте. Решать этот вопрос нужно системно, считает эколог. Жителям следует разъяснять правила утилизации, а власти должны строить заводы для переработки.

До этого сообщалось, что Смольный выделил 25 млн рублей на работу единого мусорного оператора. Он будет заниматься отходами в Петербурге и Ленобласти.