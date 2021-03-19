Дмитрий Нагиев объяснил Урганту, почему взялся за роль Чикатило

Москва, 19 марта. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев объяснил, почему он решился на роль советского серийного убийцы Андрея Чикатило в сериале Сарика Андреасяна.

В эфире передачи «Вечерний Ургант» артист признался, что решение сыграть маньяка далось ему очень нелегко. Нагиев не считает, что людям нужно показывать зло и грязь, чтобы уберечь от этого планету. По мнению актера, лучше демонстрировать публике добро, свет и красоту.

«Здесь во мне боролись вот эти два чувства: показывать красоту и актерское желание попробовать. Если я сыграл эту роль хорошо, не дай господи, родится герой. Этого нельзя делать ни в коем случае! Очень сложная история, но по-актерски я хотел попробовать за нее взяться», — объяснил артист ведущему Ивану Урганту.

Нагиев отметил, что сначала категорически отказался от роли Чикатило. Однако это предложение не давало ему покоя, и актер всю ночь раздумывал, шагая из угла в угол.

«Наутро я позвонил продюсерам и сказал: «Вы знаете, я Чикатило»», — подытожил артист.

Создатели сериала «Чикатило» до последнего держали в секрете имя актера, сыгравшего серийного убийцу. Премьера восьмисерийного проекта состоялась 18 марта.