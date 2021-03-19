Российский врач объяснил феномен выпадения волос в весенний период

Москва, 19 марта. Весной многие сталкиваются с феноменом интенсивного выпадения волос. Российский врач-дерматолог Юлия Колюбина рассказала, с чем связано это явление.

Потеря волос в весенний период в большинстве случаев связана с зимой, когда люди вынуждены из-за холода носить шапки. Таким образом организм начинает испытывать нехватку кислорода и витамина D из-за отсутствия солнца.

«Витамин D принимает участие в строении ствола волоса. Кроме того, зимой настроение более угнетённое, стрессы, а это сказывается на всех наших органах и системах. Вот и волосы себя хуже чувствовали», — объяснила специалист в интервью «Радио 1».

По словам Колюбиной, стрессовое состояние особенно сильно сказывается на выпадении волос у женщин. Поэтому у представительниц прекрасного пола такое последствие зимы будет более заметно весной. Помочь в восстановлении волос может разнообразное питание и прием витаминов.

Фэшн-эксперт Адриана Бубновская, в свою очередь, рекомендовала бороться с облысением с помощью растительной диеты. Кроме того, ухаживать за кожей головы нужно посредством натуральной косметики.