Вашингтон, 19 марта. Журналистов уже давно не волнует фактическая природа противостояния президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа, уверен профессор литературы Эрик Алтерман.

Альтерман вспомнил историю журналиста NBC Питера Александера, который донимал пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки вопросами о вкладе экс-президента США Дональда Трампа в борьбу с пандемией коронавируса. Во время одного из брифингов Псаки Александр спросил ее, почему в Белом доме полностью игнорируют наследие Трампа.

«Это не вклад Трампа, а вклад ученых и экспертов! Инфраструктуру и модели распространения мы разрабатывали с нуля!» — парировала Псаки выпад журналиста. «Но неужели человек, который разработал операцию Warp Speed и заложил методики, которые которые вы используете, не заслуживает даже упоминания?» — не унимался Александер.

В этом эпизоде и множестве аналогичных Альтерман видит вырождение журналистики. Для американских медиакорпораций важно не честное донесение фактов, а создание «кликбейта», благодаря которому издатели будут зарабатывать на рекламе и трафике пользователей. Никого не волнует множащаяся ненависть, безумие, одержимость властью и социальные проблемы.

«Они думают, это такая игра — загнать политика в ловушку неудобными вопросами!» — возмущается профессор Бруклинского университета.

Альтерман уверен, что такое поведение для настоящего журналиста неприемлемо.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, как председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выгораживала президента США Джо Байдена перед журналистами, посмевшими задавать неудобные вопросы о кризисе на юго-западных границах США.