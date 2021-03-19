Детский психолог объяснила, почему создание Instagram для детей – это хорошо

Американская компания Facebook планирует создать приложение Instagram Kids. Оно станет специальной версией популярнейшей социальной сети для пользователей младше 13 лет. Сейчас сервис запрещает регистрацию лицам младше этого возраста, а в случае нарушения правил удаляет аккаунт.

Один из важных принципов работы платформы — обеспечение максимальной безопасности для своих пользователей. Однако оказалось, что для защиты наиболее юной части аудитории требуется больше усилий. Вероятно, что на решение руководства повлияла и публичная критика касательно травли, с которой сталкиваются подростки в приложении.

О том, насколько хороша инициатива создания Instagram Kids, корреспондент ФАН поговорил с детским психологом и семейным психотерапевтом Натальей Наумовой.

Идею завести для детей отдельный аналог соцсети психолог оценила положительно. Ведь, по ее словам, тогда можно было бы лучше следить за соответствием контента возрасту пользователей.

«Не секрет, что дети такого возраста активно пользуются соцсетями. Но там они находятся вместе со взрослыми, что намного более опасно, чем пользование отдельной платформой», — говорит психолог.

Известно, что детям невозможно что-то запретить, ведь они найдут возможность получить желаемое. Выходит, запретами и ограничениями проблему не решить.

«Важно, чтобы была отдельно выделенная площадка, где дети могли бы безопасно общаться со своими сверстниками. По крайней мере, там будет больше контроля за тем, чтобы содержание было по возрасту. А уж регулировать пользование платформой, договариваться с ребенком остается делом родителей», — уточняет специалист.

Наталья Наумова отмечает, что момент родительского контроля, безусловно, важен. Однако ребенок не просто так погружается в среду онлайн-общения: это всегда связано с тем, что ему не хватает общения, похвалы и внимания в реальной жизни. И именно над этим аспектом нужно работать в семье.

Другой вопрос в том, какое долговременное влияние оказывают социальные сети, ставшие прочной частью нашей жизни, на подрастающего человека. У эксперта свое мнение на этот счет: она считает, что самое большое влияние оказывают все-таки значимые взрослые. Именно они закладывают у детей понятия положительного и отрицательного. А на основе имеющихся установок ребенок и воспринимает окружающую его информацию.

«Если ребенок получит разрушительную информацию из сети Интернет, но у него доверительные отношения с родителями, то он в безопасности. Он придет и поделится своей «находкой» с родными, а они спокойно и методично ему все объяснят. Никакого напряжения и травмы не будет», — поясняет Наумова.

Другое дело, когда ребенок получил травмирующую его информацию, но боится сообщить об этом родителям. Тогда он находит третьих лиц, делится открытиями с ними, но такой контакт запросто может привести к беде.

«Информации становится больше, а мир опаснее — это уже данность, от этого мы никуда не уйдем. Родителям, несмотря на загруженность, нужно еще больше внимания уделять своим детям и работать над доверием. Важно научить ребенка мыслить и дать ему понять, что как бы он ни думал, никто его не осудит», — подытоживает психолог.

Чуткое отношение к ребенку и выстраивание с ним доверительных отношений — вот универсальные советы по подготовке юного человека к жизни в сложном и многообразном обществе, где социальные сети — лишь одна из опасностей.