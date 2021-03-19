Обгоревший труп мужчины нашли в кабине тягача Scania на трассе под Саратовом

Саратов, 19 марта. Тело мужчины, сгоревшего в грузовике на трассе Саратов — Сызрань — Волгоград, направили на экспертизу, после которой будет установлена точная причина смерти, сообщил источник ФАН.

По предварительным данным, около полудня 19 марта на 158-м километре федеральной трассы Саратов — Сызрань — Волгоград загорелась кабина тягача Sсania.

Очевидцы вызвали сотрудников МЧС. После тушения огня из кабины извлекли тело мужчины. Им оказался житель Тольятти. Ему было 50 лет. Признаки насильственной смерти на трупе не обнаружены.



В ходе проверки установлено, что Scania была неисправна. Водитель припарковал ее в дорожном кармане и уехал за помощью, оставив в кабине своего знакомого. Салон грузовика обогревался газовой горелкой, от которой и воспламенились вещи внутри кабины. В настоящее время проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.