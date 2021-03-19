Сатановский предрек Байдену политическое фиаско в случае диалога с Путиным

Москва, 19 марта. Политолог Евгений Сатановский рассказал, что общением с президентом РФ Владимиром Путиным может закончиться для его американского коллеги Джо Байдена катастрофой.

Так Сатановский прокомментировал высказывания главы Белого дома в адрес РФ и последующее сообщение его администрации об отсутствии планов по переговорам с российским лидером в прямом эфире.

«Байден давно пребывает очень далеко от реального мира, именно поэтому он не рискнет на публичный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Для президента США это будет политическим фиаско», — отметил политолог.

Предложение Путина для американского президента равносильно пистолету у виска со взведенным курком, подчеркнул он. Сатановский отметил, что российский лидер обладает мгновенной реакцией и демонстрирует эмоциональную сдержанность даже в самых трудных ситуациях, передает «НьюИнформ».

«Путин всегда точен и корректен, оперирует фактами. Байден несет невесть что, давно пребывает уже очень далеко от этого мира, путается в именах, фамилиях и должностях», — сказал политолог.

Байден даже не понимает, какой пост занимает он сам, иронично подметил политолог. Вряд ли за него должны говорить вице-президент США Камала Харрис или пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, добавил он.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что общение Путина и Байдена не может быть организовано в формате дебатов.