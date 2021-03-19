Наряд Нагиева для шоу Урганта вызвал у пользователей соцсетей вопросы

Москва, 19 марта. Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев стал гостем свежего выпуска вечернего шоу Ивана Урганта. Для эфира он выбрал экстравагантный наряд, который многие фанаты не оценили.

Нагиев показал образ со съемок «Вечернего Урганта» в личном микроблоге Instagram. Артист отметил, что его жизнь удалась, а выпуск шоу с его участием скоро покажут на Первом канале. Нагиев напомнил подписчикам, что 18 марта состоялась премьера сериала «Чикатило», в котором он исполнил главную роль.

В эфире «Вечернего Урганта» 53-летняя знаменитость появится в кожаной потертой куртке, берцах, солнцезащитных очках и коротких шортах из синего денима, с повязанной на поясе рубахой. Пользователи микроблога с юмором отреагировали на наряд Нагиева. Многие поинтересовались, не холодно ли артисту.

«Дмитрий, кто вас так одевает!»; «Стиль называется: побег из СИЗО»; «Выразительные коленки... Очень трогательно», — сострили фолловеры.

Недавно звезда сериалов «Универ» и «Татьянин день» Наталья Рудова показала серию нежных снимков с Нагиевым в салоне автомобиля.