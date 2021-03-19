Соседи рассказали, как курянка издевалась над сыном перед его сожжением

Курск, 19 марта. Жительница Железногорска заживо сожгла собственного сына. Соседи рассказали, что мать годами изводила мальчика и наказывала за малейшую провинность.

Неблагоприятные отношения между матерью и ребенком складывались давно. Из-за жестокого обращения с сыном на женщину неоднократно жаловались местные жители, однако органы опеки не предпринимали никаких действий, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Ранее ФАН сообщал, что 31-летняя Анастасия А. на протяжении четырех лет регулярно избивала младшего сына, а накануне сожгла его заживо. Она придиралась к мальчику по любому поводу, запрещала выходить на улицу и подходить к холодильнику. Причина такого поведения матери неизвестна.