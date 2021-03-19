Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Соседи рассказали, как курянка издевалась над сыном перед его сожжением

Соседи рассказали, как курянка издевалась над сыном перед его сожжением

Курск, 19 марта. Жительница Железногорска заживо сожгла собственного сына. Соседи рассказали, что мать годами изводила мальчика и наказывала за малейшую провинность.

Неблагоприятные отношения между матерью и ребенком складывались давно. Из-за жестокого обращения с сыном на женщину неоднократно жаловались местные жители, однако органы опеки не предпринимали никаких действий, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Ранее ФАН сообщал, что 31-летняя Анастасия А. на протяжении четырех лет регулярно избивала младшего сына, а накануне сожгла его заживо. Она придиралась к мальчику по любому поводу, запрещала выходить на улицу и подходить к холодильнику. Причина такого поведения матери неизвестна.

Новости партнеров