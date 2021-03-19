Донбасс сегодня: штаб ООС планирует спецоперацию в ДНР, в ВСУ массовый саботаж

Донбасс, 19 марта. Украинские силовики стягивают десятки танков к линии фронта. Штаб ООС готовит провокацию в районе Светлодарской дуги. Сотрудники СБУ совместно с криминалитетом торгуют оружием из зоны ООС. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки вооруженные формирования Украины трижды обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики с применением 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Под огнем оказались Горловка, Ленинское и Петровское. В Луганской Народной Республике обстрелов не зафиксировано.

ОБСЕ фиксирует массовые нарушения со стороны ВСУ

Украинская армия усиленно готовится к возобновлению масштабных боевых действий в Донбассе, свидетельствуют данные из отчетов ОБСЕ. Международные наблюдатели сообщают о присутствии четырех танков ВСУ в Константиновке Донецкой области, 20 танков в Красноармейске, шести боевых машин в районе Красногоровки и еще 30 танков в Зачатовке. В управлении Народной милиции ЛНР со ссылкой на данные ОБСЕ сообщают об усилении группировки ВСУ в районах Станицы Луганской, Троицкого, Крымского и Орехово-Донецкого Луганской области.

ВСУ готовятся массово применять беспилотники

Инцидент с ранениями двух военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, подорвавшихся во время модификации беспилотника и прикручивания к нему боеприпаса, вынудил командование оперативно-тактической группировки «Восток» провести учебные сборы со всеми операторами беспилотных аппаратов, действующих в частях ОТГ. Информацию сообщили в Народной милиции ДНР. На учениях силовикам объяснят, как правильно монтировать взрывные устройства различного типа на беспилотники с целью последующего сброса на позиции ДНР.

Армия Киева готовится к эскалации на юге ДНР

Разведка республики докладывает о прибытии на позиции 13-го отдельного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе Водяного командира батальона Киричука. Офицер ВСУ прибыл с целью проверки боеготовности подразделения и готовности техники и вооружения батальона к выполнению боевых задач. В связи с поступлением этой информации в Донецке не исключают серьезного обострения на южных границах республики.

Штаб ООС планирует спецоперацию в районе Светлодарска

С целью подготовки дискредитирующих Народную милицию ЛНР сюжетов штаб Операции объединенных сил планирует осуществить в районе Светлодарска (Донецкая область) специальную операцию, сообщают в оборонном ведомстве ЛНР. По данным защитников республики, противник установил взрывные устройства в этом районе. В определенное время при помощи дистанционного управления боеприпасы будут подорваны, а представители украинских СМИ, прибывшие в зону ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады в сопровождении офицеров 74-го центра информационно-психологических операций, заснимут на видео якобы акт агрессии со стороны военных республики.

Киевские силовики массово саботируют приказы командования

Сразу в нескольких подразделениях 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ отмечены множественные факты саботажа силовиками приказов командования, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. В связи с этим командующий силовой операции Владимир Кравченко вынужден был доложить о состоянии дел в бригаде руководству восточного оперативного командования. После доклада Кравченко командующий ОК «Восток» принял решение направить в 92-ю бригаду комплексную комиссию для определения уровня морально-психологического состояния силовиков.

Сотрудники СБУ торгуют оружием из зоны ООС

Работник Нацполиции Украины сообщил на горячую линию МВД ЛНР информацию об участии в незаконной торговле оружием из зоны ООС сотрудников украинской спецслужбы. По данным информатора луганчан, украинские правоохранители на днях задержали сотрудника СБУ в Черкасской области, который пытался продать на черном рынке реактивный пехотный огнемет «Шмель». Правоохранители Украины обезвредили целую преступную группу, занимавшуюся сбытом оружия и боеприпасов, вывезенных из зоны конфликта. В группу входили сотрудники СБУ и представители криминалитета Черкасской области.