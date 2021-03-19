Третья волна коронавируса настигла Европу

Брюссель, 19 марта. Третья волна пандемии коронавируса пришла в страны Евросоюза. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

Новая вспышка инфекции наступает постепенно, а в некоторых странах ЕС достаточно быстро. По словам Спинант, приближается очень сложный период, в ходе которого может серьезно пострадать экономика. Она попросила руководителей стран ускорить вакцинацию населения. В Брюсселе уже поставили цель — прививки от коронавируса должны получить около 70% взрослого населения ЕС.

Хорошая новость заключается в снижении смертности от коронавируса. По мнению специалистов, это может быть связано с улучшением методик лечения пациентов в отделениях интенсивной терапии. Кроме того, новые штаммы COVID-19 не приводят к тяжелым случаям, несмотря на более быстрое распространение.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан ранее заявил, что ЕС не в силах остановить третью волну пандемии из-за нехватки вакцин. Российский препарат «Спутник V» могут одобрить только в мае.