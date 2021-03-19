Миронов назвал поведение президента США «не очень умным»

Москва, 19 марта. Президент США Джо Байден не отдает себе отчет в действиях. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Российский политик счел недопустимыми оскорбительные слова Байдена о президенте РФ Владимире Путине. Миронов предположил, что глава США «старенький» и не контролирует свои действия.

«Не очень умное поведение американского президента», — констатировал Миронов.

Соединенные Штаты не нужны России, но без нее «не обойдется никто», резюмировал политик в эфире радиостанции «Говорит Москва». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также прокомментировал инцидент. По его мнению, Байден — управляемый пожилой человек, а его оскорбления являются провокацией.