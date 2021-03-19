ФАН узнал подробности ДТП с учебной машиной и 13-летним мальчиком в Калуге

Калуга, 19 марта. ДТП с участием учебной машины и пешехода произошло на улице Салтыкова-Щедрина. Источник ФАН рассказал, что начинающему водителю уже исполнилось 18 лет.

Выяснилось, что за рулем учебной машины находился прошедший курс автошколы ученик, он учился успешно и эта поездка была последней в курсе обучения. Авария произошла прямо перед экзаменом в ГИБДД.

В момент произошедшего в машине находились начинающий водитель и опытный инструктор. Они были в трезвом состоянии. По данным источника ФАН, учитель по вождению — 41-летний Максим Б. В автошколе он работает с 2008 года. Официально трудоустроен в должности мастера производственного обучения.

После аварии сбитого мальчика доставили в больницу. Медики диагностировали травму ноги, ушиб и перелом. Школьник лечится стационарно.