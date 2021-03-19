Максим Фадеев признался, что до сих пор звонит умершему пять лет назад отцу

Москва, 19 марта. Певец и продюсер Максим Фадеев почтил память покойного отца, которого не стало пять лет назад. Музыкант признался, что иногда звонит на номер умершего члена семьи.

В честь годовщины смерти родителя Фадеев опубликовал трогательный пост на своей странице в Instagram. Продюсер выложил архивное черно-белое фото отца.

«В этот день, пять лет назад, не стало моего отца. И чего-то не стало и во мне. Я так и не принял то, что его нет. Иногда я даже звоню ему на его номер, хоть и знаю, что он не подойдет», — написал музыкант.

Певец пожелал поклонникам мира, а также долгой и счастливой жизни. Подписчики выразили Фадееву соболезнования в связи с потерей близкого человека и отметили, что внешне продюсер напоминает отца.

«Мы все дети, пока живы родители. Боль притупится, но еще долго не пройдет»; «Я думаю, что близкие нам люди не уходят от нас. Они защищают нас и находятся рядом»; «Терять родных — самая большая боль, которая длится вечность»; «Очень похожи на отца», — написали комментаторы.

Не так давно Максим Фадеев удивил поклонников внезапным преображением. Музыкант взялся за себя и сбросил значительную часть лишнего веса. Продюсер показал одно из упражнений, помогающих ему прийти в форму, о чем сообщал портал «Мир 24».