Дмитрий Нагиев рассказал Урганту об отношениях Крида с детьми на шоу «Голос»

Москва, 19 марта. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев оценил успех рэпера Егора Крида в роли наставника музыкального проекта «Голос. Дети» в беседе с Иваном Ургантом.

Нагиев стал гостем в новом выпуске шоу «Вечерний Ургант». В эфире передачи актер, который ведет «Голос. Дети», рассказал об отношениях Крида с юными конкурсантами.

«Он неплох как наставник, с ним комфортно детям. <...> Первые же репетиции показали, что он очень искренне работает с ребятами», — отметил артист.

При этом Дмитрий Нагиев не уверен, что Егор Крид достоин звания наставника. По мнению актера, для этого нужно иметь больше опыта.

«У меня возникает вопрос — возможно ли быть наставником после нескольких лет на эстраде? Я могу ошибаться, но мне кажется, что наставник — это человек, который уже заслужил, не одним годом, не двумя, не тремя право называться наставником. У меня много учеников, но сможет ли кто-то из них назвать меня учителем», — заключил ведущий «Голоса», вспомнив известную поговорку.

Недавно Дмитрий Нагиев воплотил на экране жестокого серийного убийцу. Артист сыграл главную роль в сериале Сарика Андреасяна «Чикатило».