В США создали концепт истребителя на замену F-16

Вашингтон, 19 марта. Пентагон планирует разрабатывать истребитель на замену морально устаревших F-16. Военные эксперты из США предположили, какой могла бы быть новая машина.

Некоторое время назад начальник штаба ВС США Чарльз Браун сообщил, что американские ВВС должны создать новый самолет, который сможет одновременно заменить как устаревшие F-16, так и работать в паре с F-35 Lightning II, «прославившиимися» большим количеством технических недоработок. Предполагается, что подобная машина может стать массовым и недорогим самолетом для нужд Пентагона.

Специалисты и энтузиасты в области авиастроения предположили, как мог бы выглядеть новый самолет для ВВС США, передает Popular Mechanics. Аналитики назвали свою модель F-36 Kingsnake. Дизайнеры разместили бомбы и ракеты как во внутренних, так и на внешних подвесках машины. Допускается его вооружение пушкой для ведения огня по наземным целям, и ограниченное применение технологий «стелс».

Ранее стало известно, что Япония «обновит» свой устаревший авиапарк дефектными F-35.