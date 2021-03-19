Школьник попал под колеса учебной «Лады» в Калуге

Калуга, 19 марта. Следователи калужского управления Следственного комитета РФ выясняют обстоятельства наезда машины на 13-летнего мальчика на улице Салтыкова-Щедрина. Ребенка сбила учебная машина.

За рулем ВАЗ-2115 находился 18-летний молодой человек, вместе с ним в салоне был инструктор автошколы. Под его контролем начинающий водитель сбил ребенка, когда тот переходил дорогу по наземному пешеходному переходу, рассказали корреспонденту ФАН в региональном управлении Следственного комитета РФ.

В результате подросток получил перелом лодыжки. Доследственная проверка по факту ДТП продолжается. По ее итогу будет принято процессуальное решение.

Ранее ФАН сообщал об обнаружении тел двух женщин и ребенка в машине в Туле. По предварительным данным, причиной стало смерти трех человек стало отравление выхлопными газами.