Диетолог Шубина назвала три самых опасных для здоровья ореха

Москва, 19 марта. Три вида орехов, которые могут навредить здоровью, назвала диетолог Мария Шубина. Ими оказались арахис, миндаль и макадамия.

Арахис, с точки зрения ботаники, не относится к орехам. Он является бобовой травой и часто бывает заражен плесневыми грибами. Из-за этого в нем вырабатывается афлатоксин. Этот токсин способен вызвать задержку развития у людей и снизить защитные функции организма, объяснила Шубина.

Также вред здоровью может нанести миндаль. Он является одним из сильных аллергеном. Тройку замыкает макадамия. Этот орех самый жирный и калорийный из всех видов. При этом диетолог порекомендовала есть грецкие орехи, кешью и фундук. Первые содержат наибольшее количество омега-3. Вторые богаты белком при небольшой калорийности. А третьи являются рекордсменами по количеству магния в составе.

До этого врач и телеведущая Елена Малышева назвала три продукта, которые позволят поддержать организм во время Великого поста. Одним из них оказались грецкие орехи, богатые кислотой омега-3.