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Диетолог Шубина назвала три самых опасных для здоровья ореха

Диетолог Шубина назвала три самых опасных для здоровья ореха

Москва, 19 марта. Три вида орехов, которые могут навредить здоровью, назвала диетолог Мария Шубина. Ими оказались арахис, миндаль и макадамия.

Арахис, с точки зрения ботаники, не относится к орехам. Он является бобовой травой и часто бывает заражен плесневыми грибами. Из-за этого в нем вырабатывается афлатоксин. Этот токсин способен вызвать задержку развития у людей и снизить защитные функции организма, объяснила Шубина.

Также вред здоровью может нанести миндаль. Он является одним из сильных аллергеном. Тройку замыкает макадамия. Этот орех самый жирный и калорийный из всех видов. При этом диетолог порекомендовала есть грецкие орехи, кешью и фундук. Первые содержат наибольшее количество омега-3. Вторые богаты белком при небольшой калорийности. А третьи являются рекордсменами по количеству магния в составе.

До этого врач и телеведущая Елена Малышева назвала три продукта, которые позволят поддержать организм во время Великого поста. Одним из них оказались грецкие орехи, богатые кислотой омега-3.

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