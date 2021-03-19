Поклонская рассказала о двойных стандартах Киева в отношении к русскому языку

Москва, 19 марта. Депутат Государственной Думы и экс-прокурор Крыма высмеяла политику Киева в отношении русского языка, а также порассуждала, чем закончится русофобия на Украине.

В интервью журналисту Роману Голованову Поклонская сравнила ситуацию с воссоединением Крыма с Россией и текущее положение русского языка на Украине. Сначала официальный Киев сам отказывается от языка, а затем начнет жаловаться, что Москва его якобы отобрала.

«Они сами противоречат себе. Они сегодня отказываются от русского языка на Украине, а потом сами через год или через десять лет скажут «Ах, плохая Россия, отобрала у нас наш любимый русский язык!». Для меня, например, русский язык — родной. Я-то украинка, но русскоговорящая, и таких, как я, на Украине — 90%. А они взяли и отказались. А через десять лет обидятся и скажут «Слушайте, так это наш родной язык, это наша культура, и Россия пришла и отобрала у нас наш язык и нашу культуру!», — обличила Поклонская двойные стандарты Киева

Голованов согласился с экс-прокурором Крыма и привел в пример разговор журналиста Дмитрия Гордона и главы МВД Украины Арсена Авакова. Аваков в интервью Гордону заявил, что следует «отобрать» у России русский язык. Дескать, это украинская культура. Поклонская высмеяла подобные двойные ситандарты.

«Да кто вам доктор? Если это ваш язык, и я тому подтверждение. Аваков говорит на русском, Гордон говорит на русском. Зачем вы отрываете и запрещаете людям использовать их культуру, их родной язык, любимый, и потом вы везде будете трубить, что у вас Россия что-то забрала. Вы сами отказываетесь, как и от Крыма, от нас отказались. А мы что должны были? Золотыми рыбками там плавать?», — заключила Поклонская.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская выразила желание стать послом Российской Федерации на Украине.