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Возвращение легенды: Россия и Венгрия снова начали производить Ил-103

Возвращение легенды: Россия и Венгрия снова начали производить Ил-103

Москва, 19 марта. Российская авиационная промышленность, частично утраченная после распада СССР, продолжает активно восстанавливаться. Соответствующая работа при этом ведется не только на российской территории, сообщает «ПолитПазл».

Представители авиационного комплекса, входящего в ПАО «ОАК» имени Ильюшина, на днях подписали соглашение с венгерской организацией Aviation Engineering Zrt. Согласно данным этого документа, четырехместный одномоторный самолет Ил-103, именуемый в народе «воздушным такси», снова будет производиться. Его серийное производство было остановлено в 2007 году.

Разговоры о необходимости возобновления сборки глубоко модернизированного Ил-103 велись еще в 2017 году, но процесс так и не был запущен. Договор между Авиационным комплексом им. С. В. Ильюшина и Aviation Engineering Zrt. указывает на сдвижение дела с мертвой точки. На момент подписания документа в здании, где происходило это историческое событие, присутствовали замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров и заместитель посла Венгрии в России Ласло Вида. Такая команда подтверждает, что намерения сторон более чем серьезны.

«Подписи под документом поставили с российской стороны первый заместитель генерального директора ПАО «ОАК», управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой, а с венгерской стороны — генеральный директор Aviation Engineering Zrt. Ласло Борош», — указано в сообщении пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации.

Ранее ФАН писали о приостановке вакцинирования AstraZeneca в Венгрии.

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