Останки древней рептилии нашли во время раскопок кировские археологи

Киров, 19 марта. Кировские археологи подвели итоги прошлогоднего полевого сезона. Одной из ключевых находок стал фрагмент останков древнего ископаемого, найденного ими во время раскопок.

Археологические работы, проходившие в Афанасьевском районе, оказались необычайно результативными. Специалистам удалось обнаружить на месте раскопок часть позвонка ископаемого дицинодонта, сообщили в региональном научно-производственном центре по охране объектов культурного наследия.

Дицинодонты известны науке как вымерший вид растительноядных рептилий, которые обитали на планете около 300 млн лет назад. Ученые нашли их останки на месте Макаровского селища, которое также известно как «Чудской берег». Наряду с этим во время раскопок удалось обнаружить небольшую коллекцию керамических изделий, передает «Свойкировский.рф».

В Кемерово тем временем рабочие нашли две метровых кости во время прокладки канализационных труб. В результате выяснилось, что останки принадлежат виду мамонтов. Эксперты сейчас занимаются более детальным изучением находки.