Тела найденных в машине женщин и ребенка изучают тульские судмедэксперты

Тула, 19 марта. Судмедэксперты выясняют, что стало причиной смерти двух молодых женщин и младенца, обнаруженных в припаркованном во дворе автомобиле.

Погибшими оказались мать с ребенком и ее приятельница. Тульские следователи проверяют все возможные версии случившегося, в том числе суицид, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Бездыханные тела трех человек обнаружили в машине, которая стояла во дворе жилого дома. По предварительной версии правоохранителей, они могли получить смертельное отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.