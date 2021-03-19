В Совфеде объяснили право Донбасса на выход из состава Украины

Москва, 19 марта. Республики Донбасса имеют полное право на выход из состава Украины, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

В большинстве случаев принцип территориальной целостности стоит выше права народа на самоопределение. Однако существуют два исключительных обстоятельства, сообщил Косачев на встрече с членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. В первую очередь это государственный переворот, который обнуляет территориальную целостность страны. Существует и второе исключение.

«Вторая исключительная ситуация, которая дает народам право на самоопределение, это когда против них для обеспечения территориальной целостности государства применяется военная сила, применяется армия», — указал он.

Все, что было до применения силы: переговоры, попытки экономического давления, работа правоохранительных органов — находится в пределах допустимого, считает Косачев. Однако если власти не смогли убедить собственное население в том, что возможно проживать в едином государстве, и начали загонять людей при помощи вооруженных сил — все это является красной чертой. После ее пересечения эта часть общества получает право на самоопределение, заметил вице-спикер Совфеда.

Ранее стало известно, что на Украине готовится законопроект по люстрации населения в Донбассе.